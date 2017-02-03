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03.02.2017 09:14 В Тверской области увеличится финансирование дорожной сферы





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Губернатор Игорь Руденя провёл совещание по вопросам реализации Программы ремонта дорог Тверской области. В этом году планируется привести в порядок свыше 300 километров дорожного полотна. Задача - значительно повысить качество работ и гарантийный срок покрытия.



По сравнению с прошлым годом, в 2017-м финансирование дорожного хозяйства увеличено в полтора раза. Планируется освоить 6 млрд 600 млн. рублей. В предыдущий период этот показатель равнялся 4,5 млрд. Средства будут направлены как на содержание, так и на ремонт дорог Верхневолжья.



В первую очередь планируется привести в порядок дороги к туристическим объектам и инвестиционным площадкам. Работы пройдут на трассах Конаковского, Осташковского, Селижаровского, Пеновского, Весьегонского, Бежецкого и Сандовского районов. Ожидается, что всего в 2017 году обновят более 300 километров дорог Тверской области.

Прорабатывается возможность проведения совместных торгов регионом и муниципальными образованиями. Это позволит задействовать одного подрядчика при ремонте маршрута по дорогам и областного, и местного значения.



В процессе работ необходимо использовать самое современное оборудование и технологии, добавил глава региона. Особое внимание — контролю за качеством ремонта. Участники совещания отметили: важно чётко соблюдать допустимые погодные условия и график проведения работ, а также информировать население о сроках их окончания.До мая в регионе должна появиться горячая линия по поводу состояния дорог.



Что касается регионального центра – в этом году запланировано привести в порядок дороги на въездах в Тверь, а также улицы в центре города. График ремонта будет синхронизирован с плановыми работами на коммунальных сетях, чтобы избежать повреждения нового асфальта на проезжей части.









