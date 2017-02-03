







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество













03.02.2017 09:15 Противостояние, ставшее примером героизма и стойкости воинов Красной армии





Фото Видео

Верхневолжье присоединилось к празднованию 74-й годовщины контрнаступления советских войск под Сталинградом. Именно оно положило начало разгрома фишистов в Великой Отечественной войне. Среди тех, кто не вернулся из той битвы много наших земляков, уроженцев тверского края.



Бодрой походкой, слегка опираясь на палочку, на Площадь Победы одним из первых пришел Арсений Михайлович Сухопаров. Сегодняшний день для него особенно памятный. К июлю 42 - ого его полк связи при 8 -ой воздушной армии как раз находился в Сталинграде. Арсений Михайлович был высококлассным радистом. И почти каждый воздушный бой над Волгой и Доном тогда проходил с его участием. Вспоминает, ни на секунду не оводил глаз от неба, что-то всегда нужно было подсказать летчику.



Вместе с Арсением Михайловичем в боях за Сталинград участвовали десятки тысяч калининцев. Например, 138 дивизия Людникова формировалась в Зубцове, а 7-ой танковый корпус Ротмистрова в Калинине. Наши земляки были и в числе отважных пилотов. Данилов, Борисов, Константинов, Аллюхин стали Героями Советского Союза. В боях речного флота Сталинград отстаивали пароходы "Бежецк" и "Весьегонск", теплоход "Михаил Калинин".



В честь годовщины победы под Сталинградом в Твери прошла Вахта Памяти. У Обелиска Победы воспитанники военно-патриотического объединения "Сокол" заступили на "Пост №1". Участники почтили память павших воинов минутой молчания. Возложили цветы к подножию памятника.



Воспоминания военных лет звучали весь день. Для многих ветеранов это - возможность открыто уронить слезу в память о тех, кто вместе с ними защищал Родину, а у молодого поколения - еще раз сказать спасибо героям войны.









