Новости:
Полная лента региональных новостей
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





06.02.2017 09:41 
Тверь вошла в число городов, где пройдет масштабный ремонт дворов и прилегающих к ним территорий

Тверь вошла в число городов, где пройдет масштабный ремонт дворов и прилегающих к ним территорий

Фото  Видео репортаж Видео
В этом году федеральный бюджет выделяет ряду городов России 20 млрд. рублей на ремонт дворов. Тверь в числе тех участником этой программы. Теперь на повестке – главный вопрос, - как максимально эффективно использовать средства и привести в порядок как можно больше дворов. Этот проект пока еще на старте. Сейчас специалисты анализируют состояние дворов в каждом районе, а перед чиновниками стоит задача выбрать самые проблемные участки.

Одна из задач, которую определяет для себя региональная власть – не только оправдать доверие избирателей, но и сделать их участниками перемен, которые происходят в городе.

Общественные центры, то есть – площадки, где смогут высказать свое мнение активные граждане – это еще один проект, который детально прорабатывается в администрации города.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.