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06.02.2017 09:41 Тверь вошла в число городов, где пройдет масштабный ремонт дворов и прилегающих к ним территорий





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В этом году федеральный бюджет выделяет ряду городов России 20 млрд. рублей на ремонт дворов. Тверь в числе тех участником этой программы. Теперь на повестке – главный вопрос, - как максимально эффективно использовать средства и привести в порядок как можно больше дворов. Этот проект пока еще на старте. Сейчас специалисты анализируют состояние дворов в каждом районе, а перед чиновниками стоит задача выбрать самые проблемные участки.



Одна из задач, которую определяет для себя региональная власть – не только оправдать доверие избирателей, но и сделать их участниками перемен, которые происходят в городе.



Общественные центры, то есть – площадки, где смогут высказать свое мнение активные граждане – это еще один проект, который детально прорабатывается в администрации города.









