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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





06.02.2017 09:42 
С начала года в Верхневолжье произошло уже несколько аварий с участием водителей снегоходов

С начала года в Верхневолжье произошло уже несколько аварий с участием водителей снегоходов

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Это только кажется, что управлять снегоходом или квадроциклом легко, на самом деле, практическую часть экзамена сдают далеко не все. К примеру, один из кандидатов, Алексей Клёсс, двигаясь задним ходом, допустил грубое нарушение и экзамен не сдал.

Пересдача только через неделю, не раньше. Таковы правила. По словам самого Алексея это время он использует с пользой, чтобы уж в следующий раз все прошло успешно.

А вот, если не удастся сдать экзамен и в третий раз, то такому претенденту придется учиться заново. Причем, с 2015-го года получить права на снегоход без специального обучения нельзя. Водителей готовят 18 организаций. Сейчас - снегоходы и квадроциклы - в регионе на пике популярности. Достаточно сказать, что они составляют две трети от числа всей зарегистрированной в области внедорожной техники. Чаще всего этот транспорт приобретают рыбаки и охотники.

При сдаче экзамена требования такие же, как в ГИБДД - в теоретической части - это ответы на билеты, в практической - безопасное вождение. В области число желающих получить права на внедорожную мототехнику в настоящее время только увеличивается. Если за весь прошлый год сдали экзамены 371 человек, то сейчас буквально за месяц уже около двухсот. И это не случайно, ведь санкции, которые грозят за езду без прав для этой категории водителей весьма серьёзные.

Поэтому сейчас тех, кто садится за руль без водительских удостоверений в регионе становится всё меньше и меньше. В настоящее время в Тверской области проводится операция "Снегоход". Именно в ходе таких мероприятий инспекторы выявляют основную часть нарушителей. На сегодняшний день за езду без прав к административной ответственности ими привлечено порядка 12-ти водителей внедорожной мототехники.


АРХИВ 


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