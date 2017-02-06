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06.02.2017 09:43 В Тверской области прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы против рака





На сегодняшний день в Тверской области 56 тысяч онкобольных. Ежегодно выявляется около 3 тысяч новых случаев злокачественных новообразований. 11% приходится на рак молочной железы, 9% -легких и 8% - желудка. Регулярное обследование – диспансеризация и ранняя диагностика – важный фактор профилактики недуга.



Выявлением онкозаболеваний занимаются врачи общелечебной сети: терапевты, гинекологи, лор-врачи, хирурги. Для них в онкодиспансере совместно с учеными медуниверситета ежемесячно проходят специальные семинары. Полученные новые знания помогают медикам проводить обследование на более высоком уровне.



В 95% случаев болезнь можно излечить на ранней стадии. Нужно не бояться диагноза и вовремя обращаться к врачу.



Следить за здоровьем, своевременно обращаться к врачу, проходить обследования и регулярно делать маммографию – эти нехитрые советы позволяют свести вероятность заболевания раком к минимуму.









