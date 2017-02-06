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06.02.2017 09:44 Ботанический сад Тверского госуниверситета продолжает удивлять своих посетителей новыми экзотическими растениями





Ботанический сад Твери заполнили необычные цветущие растения - орхидеи. Одни поражают формой и цветом, другие могут светиться в полумраке, третьи источают ароматы ванили, шоколада, лимона, кокоса и даже сыра. Такие цветы не встретишь на полках магазинов. Впервые в Твери нежнейший и ароматнейший онцидиум – мерцающий и гибкий и необычные ванды. Их уникальность в том, что они живут и питаются без земли. У них воздушные корни, которые вырастают до метра. Всего на выставке более 15 родов и десятки видов орхидей, привезённых из Бразилии, Южной Америки, Таиланда, Дании и Аргентины.



В Китае говорят: когда ты сердишься, рисуй бамбук, когда счастлив – орхидеи. А вот какой палитры, подскажет выставка. Она продлится до марта. Ведь королева цветов красуется в своем наряде несколько месяцев.









