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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





06.02.2017 09:44 
Ботанический сад Тверского госуниверситета продолжает удивлять своих посетителей новыми экзотическими растениями



 
Ботанический сад Твери заполнили необычные цветущие растения - орхидеи. Одни поражают формой и цветом, другие могут светиться в полумраке, третьи источают ароматы ванили, шоколада, лимона, кокоса и даже сыра. Такие цветы не встретишь на полках магазинов. Впервые в Твери нежнейший и ароматнейший онцидиум – мерцающий и гибкий и необычные ванды. Их уникальность в том, что они живут и питаются без земли. У них воздушные корни, которые вырастают до метра. Всего на выставке более 15 родов и десятки видов орхидей, привезённых из Бразилии, Южной Америки, Таиланда, Дании и Аргентины.

В Китае говорят: когда ты сердишься, рисуй бамбук, когда счастлив – орхидеи. А вот какой палитры, подскажет выставка. Она продлится до марта. Ведь королева цветов красуется в своем наряде несколько месяцев.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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