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06.02.2017 09:45 Акробатическая группа Росгосцирка завоевала «Бронзового клоуна» на 41 Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло





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"Встречные качели" - уникальный сложнейший номер, который обычно выполняют юноши. Но эта акробатическая группа единственная, в чьем составе только девушки. Тверитянка Евгения Горячева попала в коллектив через полгода обучения в колледже культуры имени Львова.



Ее мастерство на одной из репетиций в областном цирке оценил руководитель номера, и теперь Евгения - артистка Росгосцирка. Со "Встречными качелями" она в составе группы побывала на гастролях во многих городах. В прошлом году номер взял гран-при в двух международных фестивалях, которые прошли в Саратове и Париже. На самом престижном в мире смотре мастеров манежа в Монте-Карло девушки только что завоевали бронзовую награду.



К этому фестивалю коллектив готовился больше года. Девушки, по оценке специалистов, идеально исполнили основную часть номера, они ввели два новых трюка – три оборота назад из качели в качель и три вперед в качель. Такого в женском составе в мире не делает никто. Бороться за призовое место пришлось в представителями 16-ти стран. Более 120-ти артистов выступили на фестивале.



Сейчас артистки Росгосцирка в отпуске. В Тверь Евгения Горячева приезжает, чтобы сдать экзамены, в колледже она учится по индивидуальной программе. Скоро ей в составе группы предстоят новые гастроли.











