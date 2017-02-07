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07.02.2017 10:18 Тверские спасатели начали первые тренировочные испытания новейшего водолазного снаряжения





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Спасатель-водолаз Дмитрий Воронин один из первых, кто примерил на себя новое снаряжение. Без помощников такой костюм не оденешь: боты по 12 килограммов, шлем - около 20, а вес полного обмундирования приближается к 60 килограммам. Впрочем, под водой это уже не чувствуется.



В реальном деле испытать оборудование не пришлось, пока только проводятся первые тренировки. Впрочем, подводно-технические работы и подразумевают долгий учебный процесс. Запас воздуха в новом устройстве неограничен, так как подается по шлангам с поверхности, помимо этого предусмотрен резервный дыхательный аппарат.



Вместе с новым водолазным снаряжением спасатели осваивают телевизионный комплекс, оснащенный видеокамерой и микрофоном, дополнительным светом. Благодаря ему находясь на поверхности можно видеть работу водолаза на глубине и поддерживать с ним аудиосвязь.



Новое оборудование позволит тверским спасателям погружаться на глубину до 60 метров.



Помимо ликвидаций последствий трагедии на воде и подъема техники со дна водоемов, в таком костюме можно проводить и другие подводные работы, на пример, помогать в строительстве гидротехнических сооружений. Водолазы готовы также помочь в очистке русел тверских рек, что особенно актуально в Год экологии.









