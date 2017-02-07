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07.02.2017 10:18 С этого года оплатить госпошлину можно со скидкой в 30%





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Почти на треть подешевела стоимость самых популярных среди граждан государственных услуг. Пока скидку можно получить на оформление или замену водительского удостоверения, регистрацию транспортного средства, заключение или расторжение брака. Так, Михаил Выгорницкий пришел в ГИБДД для постановки на учет будущей машины. И решил воспользоваться нововведениями в оплате госпошлины.



В ГИБДД считают, что нововедение будет пользоваться спросом. На сегодняшний день, большинство тех, кто приходит сюда - записаны через портал госуслуг.



Однако одной регистрации на портал госуслуги мало. Чтобы получить скидку, необходимо оплатить госпошлину за услугу в электронном виде - по банковской карте или с помощью мобильного телефона.



К примеру, стоимость выдачи регистрационных знаков составит 1400 рублей вместо двух тысяч, за выдачу регистрационных знаков мототранспортного средства и прицепов вместо полутора тысяч гражданин заплатит 1050 рублей, а свидетельство о регистрации вместо пятисот обойдется в 350 рублей.



Перечень госуслуг, за которые можно будет оплатить госпошлины через портал, планируется расширять. К примеру, безналичную оплату скоро можно будет совершить и за оформление загранпаспорта. Возможность получения скидки 30% гражданам будет предоставлена до 1 января 2019 года.









