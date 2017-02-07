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07.02.2017 10:19 На приусадебных участках ещё много снега, но огородники уже начали готовиться к посадочному сезону





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Сейчас в садоводческих кооперативах тишина, дачников немного. Одни приезжают проверить, все ли в порядке с домом, другие уже постепенно осваиваются на участках.



До календарной весны осталось чуть меньше месяца, а до климатической и того больше. Однако дачники уже стали появляться на своих участках. Казалось бы, что здесь делать зимой? Однако опытные знатоки уверяют - и зимой работа найдется.



Пока будущие грядки надежно укрыты плотным покровом и ждут новый дачный сезон, теплицу к весне еще надо подготовить. Февраль- самое время, говорит дачница со стажем Людмила Воробьева. В агроконструкцию желательно насыпать снега. Это станет залогом хорошего урожая.



Конец зимы - ответственный этап для нового аграрного года. Надо успеть купить семена и посадить рассаду. В этом году первую культуру- перец Людмила Даниловна посадила, аж 25 января- в Татьянин день. Так говорит, у них в садоводческом товариществе принято. Правда, и ухода эти растения требуют особого. И свет ,и определенная температура.



Ответственно нужно подойти и к выбору семян. Покупать посадочный материал необходимо только в специализированных магазинах. Ведь иногда красивая упаковка и низкая цена могут сыграть злую шутку.



Пока у дачников есть время сделать правильный выбор и позаботиться о качестве будущего урожая. Уже через пару месяцев поселок вновь оживет и вплоть до глубокой осени станет отдушиной для всех, кто любит свои шесть соток.









