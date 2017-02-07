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07.02.2017 10:20 В Оленинском районе отремонтируют дороги и закупят в центральную больницу современное оборудование





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Рабочую поездку Игорь Руденя начал с посещения мемориала, погибшим в годы Великой Отечественной войны. За Великую Победу свою жизнь на полях сражений отдали более семи тысяч оленинцев. О славных страницах истории, современных днях и перспективах развития говорилось на встречах губернатора с ветеранами, главами поселений, представителями местной общественности. Уже в 2017 в этом муниципалитете, как и в целом по области продолжится масштабная кампания по реконструкции и ремонту дорог, а с февраля по распоряжению губернатора должна начаться подготовка к следующему отопительному сезону.



Игорь Руденя, посетивший ЦРБ, пообещал в этом году приобрести для этого медицинского учреждения УЗИ-аппарат и хирургическую медтехнику, решить вопрос с ремонтом амбулатории в Мирном, уличным освещением села Молодой Труд и возобновлением автобусного сообщения из Оленино в Тверь и Нелидово. Общаясь с местными жителями Игорь Руденя отметил, что среди специалистов много молодежи. И они готовы работать на благо района.



Ирина Дибкова сама выпускница Оленинской средней школы. Сейчас здесь обучается более 500 ребят. Современный информационный центр, автоклассы, своя телевизионная студия. Подарком на 105-летие стала оранжерея.



Муниципалитет - активный участник программы поддержки местных инициатив, только за прошлый год было реализовано 11 проектов. Оленинский район стал первым, где появилась виртуальная филармония. Свидетелем онлайн трансляции из Твери стал и Игорь Руденя.



Одна из главных проблем района - высокий уровень безработицы. Необходимо создавать рабочие места во внебюджетной сфере - поддерживать малый и средний бизнес. Большой потенциал у сельского хозяйства, не менее привлекательное направление - развитие туризма.



На М-9 уже в этом году появится специальный указатель на поселок Мирный, оповещающий всех проезжающих по федеральной трассе, что это малая родина Николая Японского. Туристов должен заинтересовать и оленинский краеведческий музей, сохраняющий богатое наследие земли оленинской.



А вот в село Татево, где жил и работал Сергей Рачинский, сохранена школа, основанная просветителем-народником, как интернат для крестьянских детей. Сейчас в ней обучаются 12 учеников, работают 10 педагогов. Здесь сохраняют духовно-нравственные традиции. Здесь же Игорь Руденя посетил церковь Троицы Живоначальной. Памятник православной культуры 18 века нуждается в реставрации.









