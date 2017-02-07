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07.02.2017 18:06 
Народный артист России Владимир Чернышов отметил юбилей

Народный артист России Владимир Чернышов отметил юбилей

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Актеру исполнилось 65 лет. 42 года он служит в Тверском драматическом театре. Круглую дату он встретил на сцене. На спектакле «Господин, который платит» побывала Елена Хоменко.

День Рождения Владимир Чернышов отмечает на сцене. В родном Драмтеатре он играет Геноле Машу – непризнанного художника, в спектакле « Господин, который платит». За его плечами около двухсот узнаваемых ролей. Хлопов в «Ревизоре» Гоголя, Жамиак, Маттиас в «Визите старой дамы» Дюрренматта, Смирнов в «Медведе» Чехова, Полковника Мелкетта в «Чёрной комедии» Шеффера. Но перед каждым выходом, по признанию самого актера, он волнуется сильнее прежнего. А главным критиком для Владимира Чернышова остается зритель.

Судьба– стать артистом, казалось, с детства была предопределена. Он мечтал о Щепкинском, и мечта сбылась. А уже после по счастливой случайности узнал, что режиссёр Вера Ефремова набирает молодые таланты в Калининский театр драмы. И вот уже более 40 лет он отдает всего себя зрительному залу единственного театра в своей жизни.

Кумир - для целого поколения театралов. Молодые начинающие актеры, как губка впитывают его подсказки и замечания. Потому что если учиться искусству театра, то только к Чернышова, признаются молодые коллеги по цеху.

Впереди еще сотни спектаклей. В планах у юбиляра сыграть и в новых постановка - Фольстафа или Короля Лира по Шекспиру.


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