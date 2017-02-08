Новости:
Полная лента региональных новостей
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Государство





08.02.2017 10:05 
В военную академию воздушно-космической обороны имени Жукова поступили новейшие тренажеры комплекса "Панцирь"

В военную академию воздушно-космической обороны имени Жукова поступили новейшие тренажеры комплекса Панцирь

Фото  Видео репортаж Видео
Обнаружить на экране тренажера воздушную цель и уничтожить её - задача сложная. На выполнение экипажу даётся 4 секунды. Если это вертолет, система выдает ракетный сигнал, а если бронетехника, «Панцирь» переходит на пушку.

Комплекс «Панцирь-С1» - это самая последняя разработка отечественной оборонной промышленности. Предназначен для системы ПВО, оснащен 12-дцатью зенитными ракетами и двумя 30-мм пушками. В мире нет ни одной такой машины, которая могла бы работать на ходу. Как говорят специалисты, обучиться управлять новейшим комплексом ХХI века не сложно.

Все же сложности работы на тренажерах с применением современных цифровых технологий есть. Чтобы правильно вести бой, от курсантов требуется невероятная усидчивость и дисциплина. Главное - вовремя нажать на кнопку «пуск».

Еще одна новинка, появившаяся в этом году в военной академии ВКО, мобильный комплекс объективного контроля и тренировки боевых расчетов «Тест». Это уже разработка тверских конструкторов. Такой аппаратурой с 2015 года оснащен каждый радиотехнический полк.

Тренажеры современной военной техники сегодня востребованы в вооруженных силах России. Их использование значительно снижает затраты на подготовку личного состава зенитных ракетных и радиотехнических полков Войск ВКО.

Время обучения специалистов займет несколько месяцев. Уже летом они будут проходить практику на реальной технике.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.