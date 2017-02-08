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08.02.2017 10:05 В военную академию воздушно-космической обороны имени Жукова поступили новейшие тренажеры комплекса "Панцирь"





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Обнаружить на экране тренажера воздушную цель и уничтожить её - задача сложная. На выполнение экипажу даётся 4 секунды. Если это вертолет, система выдает ракетный сигнал, а если бронетехника, «Панцирь» переходит на пушку.



Комплекс «Панцирь-С1» - это самая последняя разработка отечественной оборонной промышленности. Предназначен для системы ПВО, оснащен 12-дцатью зенитными ракетами и двумя 30-мм пушками. В мире нет ни одной такой машины, которая могла бы работать на ходу. Как говорят специалисты, обучиться управлять новейшим комплексом ХХI века не сложно.



Все же сложности работы на тренажерах с применением современных цифровых технологий есть. Чтобы правильно вести бой, от курсантов требуется невероятная усидчивость и дисциплина. Главное - вовремя нажать на кнопку «пуск».



Еще одна новинка, появившаяся в этом году в военной академии ВКО, мобильный комплекс объективного контроля и тренировки боевых расчетов «Тест». Это уже разработка тверских конструкторов. Такой аппаратурой с 2015 года оснащен каждый радиотехнический полк.



Тренажеры современной военной техники сегодня востребованы в вооруженных силах России. Их использование значительно снижает затраты на подготовку личного состава зенитных ракетных и радиотехнических полков Войск ВКО.



Время обучения специалистов займет несколько месяцев. Уже летом они будут проходить практику на реальной технике.









