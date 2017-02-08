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08.02.2017 10:07 Тверская область готовится отметить знаменательную дату





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На совещании представили план мероприятий по подготовке к празднованию. В него, в числе прочих, включен вопрос восстановления дорог, ведущих к святыням. Главными объектами посещения в июне станут Нило-Столобенская пустынь, исток Волги, город Осташков. В программу ремонта войдут дороги до монастыря общей протяженностью 20 км. Также планируется привести в порядок трассу от Осташкова до Волговерховья. Сейчас ведется ее обследование, определение участков, требующих ремонта.



Один из ключевых вопросов подготовки – размещение паломников. Рядом с Нило-Столобенской пустынью, на берегу Селигера, планируется организовать палаточный лагерь, обеспечить необходимую для проживания инфраструктуру, питание. На совещании обсуждалась также доставка паломнических групп. Добраться до Нило-Столобенской пустыни можно будет на автотранспорте и по воде. Игорь Руденя поручил обеспечить грамотное автобусное сообщение, обустроить стоянки водного и автомобильного транспорта.









