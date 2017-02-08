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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





08.02.2017 10:07 
В Тверской сельскохозяйственной академии прошла олимпиада по животноводству

В Тверской сельскохозяйственной академии прошла олимпиада по животноводству

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Место этого малыша отнюдь не в студенческой аудитории, но в этот раз он, как и его мама, появились в коридорах сельхохакадемии не случайно. Помимо овец здесь уже разместились гуси, курицы, кролик и даже поросенок. Стартовала олимпиада по животноводству.

Практическая часть для участников - самая интересная. Здесь можно показать все знания, полученные на лекциях и на личном опыте.

Об этой породе Анастасия Лискина знает почти все. Любовь к животным привили родители еще в детстве, поэтому и выбор будущей профессии- зоотехника, был осознанным.

Вопрос за вопросом о названии породы, возрасте, продуктивности, физиологических особенностях. Студенты ответы щелкают, как семечки.

А вот Максим Шмелев лучше всего разбирается в поросятах. Вьетнамскую вислобрюхую свинью узнал , как только увидел. Будущий специалист рос в деревне, где у родителей было личное подсобное хозяйство.

Такая олимпиада проводится в стенах академии уже четвертый год. В этот раз она проходит в рамках проекта "Тверской аграрный образовательный кластер", направленный на повышение качества и престижа аграрного образования и привлечении молодых кадров АПК. Результаты будут известны в начале марта, поскольку у студентов впереди еще два испытания - олимпиада по звероводству и земледелию. Победители получат не только призы и дипломы, но и возможность посетить лучшие сельхозпредприятия области.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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