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09.02.2017 10:27 
В Твери вспоминают легендарного Степана Горобца

В Твери вспоминают легендарного Степана Горобца

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На памятном митинге вспомнили знаменитый танковый прорыв прославленного экипажа. Здесь собрались участники патриотических отрядов, школьники, и ветераны - те, кто не понаслышке знает, что такое воевать за свою страну.

17 октября 1941го года экипаж Степана Горбца, казалось, совершил невозможное. Танкисты прорвали оборону, занятого фашистами Калинина. Используя эффект неожиданности, танк Горобца в одиночку зашёл в центр Калинина, вызвав большой переполох. Далее танкисты направились по улице Вагжанова до Московской заставы, и вышли в район Перемерок и Элеватора.
Этот подвиг укрепил воинский дух солдат Калининского фронта. Через два месяца город полностью освободили от неприятеля.

В феврале 42-го Степан Горобец погиб под Ржевом. А его друзья-танкисты Федор Литовченко, Григорий Коломиец, Иван Пастушин прошли всю войну. В Твери, в честь легендарного экипажа установлен монумент, а именем Героя Советского Союза Степана Горобца названа улица в микрорайоне Мамулино.


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