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09.02.2017 10:28 
В Твери прошло торжественное вручение наград ученым региона

В Твери прошло торжественное вручение наград ученым региона

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Научное сообщество Тверской области - это 36 учреждений, в которых трудится почти 2,5 тысяч докторов и кандидатов наук, аспирантов и докторантов. ТвГУ входит в топ-500 лучших университетов мира, ТГМУ внедряет современные методы лечения и диагностики пациентов, сельхозакадемия участвует в реализации проекта «Развитие АПК». На встрече с ректорами губернатор Игорь Руденя отметил высокую роль Верхневолжья в развитии российской науки.

Созданию условий для развития научной и инновационной деятельности способствует программа экономического развития и инновационной экономики. В 2016 году на реализацию самых перспективных проектов было выделено более 2 млн. рублей. Грантовая поддержка продолжится и сейчас. Растет спрос на талантливых инженеров, умных молодых ученых. Сегодня многие из них получили высокие награды.

Среди тех, кто прославил Верхневолжье, тверские ученые в погонах – преподаватели военной академии ВКО имени Жукова. В стенах академии работает более 50 заслуженных деятелей науки, докторов наук.

Разработки тверских учёных отмечены на всероссийских и международных конкурсах. Научный потенциал должен быть задействован в развитии Верхневолжья, убежден Губернатор Игорь Руденя. На недавней встрече главы региона и директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Виктора Ивантера достигнута договоренность о сотрудничестве в разработке модели экономического развития Тверской области.


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