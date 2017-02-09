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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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09.02.2017 10:29 
В Твери началась регистрация участников регионального старта "Лыжня России-2017"

В Твери началась регистрация участников регионального старта Лыжня России-2017

Фото  Видео репортаж Видео
Только в в Твери на старт выйдут около 7 тысяч человек. Пополнить ряды участников можно, подав заявку. Комиссия по допуску будет работать в здании спорткомитета до пятницы. Участникам до 17 лет обязательно необходимо предъявить медицинскую справку. Программа соревнований трационно будет включать несколько забегов. Однако в этом году организаторы обещают нововведения.

Зарегистрироваться на старт можно будет и непосредственно перед гонкой. Но организаторы предупреждают - в этом случае шапочек с символикой гонки может хватить не всем.


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