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09.02.2017 10:29 В Твери началась регистрация участников регионального старта "Лыжня России-2017"





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Только в в Твери на старт выйдут около 7 тысяч человек. Пополнить ряды участников можно, подав заявку. Комиссия по допуску будет работать в здании спорткомитета до пятницы. Участникам до 17 лет обязательно необходимо предъявить медицинскую справку. Программа соревнований трационно будет включать несколько забегов. Однако в этом году организаторы обещают нововведения.



Зарегистрироваться на старт можно будет и непосредственно перед гонкой. Но организаторы предупреждают - в этом случае шапочек с символикой гонки может хватить не всем.









