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09.02.2017 10:29 Специалисты рассказали, как бороться с зимней депрессией





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На столбиках термометров -20°C, а здесь, в бассейне «Радуга», продолжается лето. Для 16-летней Ксении - любителю водных видов спорта - трескучие морозы нипочем. Плавание под открытым небом помогает привести мышцы в тонус и оздоровить организм.



Но такой позитивный настрой, к сожалению, есть не у всех тверитян. Многие жалуются на апатию, плохой аппетит, упадок сил.



Зимняя хандра на сегодняшний день довольно распространенное явление. По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессивные состояния почти догнали сердечно-сосудистые заболевания.

Психологи уверяют: преодолеть эмоциональный кризис может каждый. Побольше света, воздуха, тепла и энергии. Легкий способ сделать утро замечательным – кофе или яркие ароматные фрукты. Необычный рецепт зимнего напитка может взбодрить и укрепить иммунитет.

Прогулки на свежем воздухе стимулируют выработку гормона радости – эндорфина и серотонина. Улучшить настроение поможет общение с друзьями, любимое дело.



Еще одно хорошее средство от зимней хандры – пушистые доктора. Наукой доказано, что во время мурлыканья кошки происходят звуковые колебания, которые оказывают на человека лечебный профилактический эффект.











