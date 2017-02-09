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09.02.2017 10:31 Тверские звероводы расширяют линейку меховой продукции





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Впервые в России тверские звероводы готовы предложить двусторонние изделия из меха. Обычно кожа закрыта подкладкой - это классика. Сейчас все бОльшим спросом пользуются необычные изделия кожей наружу, и с мехом внутри. Или наоборот - изделие будет двусторонним.



Хорь тверской - результат работы и гордость селекционеров Верхневолжья, его выращивают только у нас, и по праву называют достоянием страны. Ведь это древний "мужской" мех, такой на Руси очень любили наши предки - бояре, дворяне, царская свита.



Для женщин - яркие цвета - салатовый, яблочный, персиковый, хаки. Такой норки в природе не бывает, поэтому мех красят. Он не хуже чем натуральный - волос шелковистый, не мнется, держит форму. При этом окраска добавляет к стоимости шкурки примерно 30-35%. Но спрос рождает предложение.



Реально существует 10 основных расцветок. Обработка дает бесконечное множество оттенков. По шаблону можно сделать что угодно - хоть цветной камуфляж. Если присмотреться - волос окрашен только сверху - это дает особую игру меха.



"Зверохойство в Мермеринах работает с 1976 года, причем оно является крупнейшим как в тверской области так и в российской федерации. сотрудничают - не только с российскими фирмами, но и по всему миру.



Не смотря на большую конкуренцию тверские звероводы продолжают развивать свое производство. Так в прошлом году поголовье норки было в пределах 38 тысяч голов, сейчас уже почти 43 тысячи. Останавливаться на достигнутом не собираются.









