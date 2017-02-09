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09.02.2017 10:32 В Тверской области наряду с Воронежской чаще всего в ЦФО обнаруживают поддельные купюры





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Фальшивомонетчики в Тверской области, да и во всей стране работают по-крупному. Подделывают чаще всего пятитысячные купюры. Причина в выгоде. Для преступников производство любой фальшивки обойдется примерно в одну и ту же цену, а вот прибыль от сбыта разная. Совершенствуются и способы подделки. Их изучают говорят специалисты экспертно-криминалистического центра областного УМВД.



Злоумышленники стремятся к тому, чтобы фальшивки не отличались от настоящих денег. Причем не только на глаз, но и по структуре. Используют современные устройства и технику. Понять, что перед ним подделка сможет не каждый. Но избежать неприятных ситуаций все же можно. Свои кровные не стоит менять на улице, а при совершении покупок сверять полученные на сдачу банкноты с теми, что у себя в кошельке. На настоящих четкие защитные элементы.



К элементам защиты также относятся радужные полосы, скрытые графические детали, буквенные тексты и изображения. Некоторые элементы настолько микроскопичны, что рассмотреть их можно только через лупу. К примеру, на подлинной пятитысячной купюре в глазок хорошо видны стилизованные изображения животных и растений Дальнего Востока. Удостоверить подлинность ваших денег может любой банк страны.



Если подозрения подтвердятся, лучше обратиться в полицию, а не стараться сбыть их в ближайшем магазине. В этом случае проверку на причастность к фальшивым купюрам правоохранительные органы будут проводить уже в отношении вас, а это дополнительная потеря времени и нервов.









