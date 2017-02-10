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10.02.2017 09:41 Город Тверской области Белый станет первым в регионе "Городом воинской доблести"





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Если почетные звания "Город -герой" и "Город - воинской славы" в России присуждаются на государственном уровне, то "Город воинской доблести" - на региональном. Соответствующий закон был принят депутатами Законодательного Собрания Тверской области в прошлом году. Первым претендовал на этот статус - Белый. В нем и в непосредственной близости от него в 1941-42 годах проходили ожесточенные сражения, а защитники города проявили героизм.



Еще в 2012 году совет ветеранов подготовил пакет документов. Они подтверждали, Белый достоин называться "Городом воинской славы" наравне с Тверью и Ржевом.



Однако процедура на федеральном уровне была приостановлена. Тогда общественники обратились к региональным властям с предложением назвать Белый "Городом воинской доблести".



Как и губернатор Игорь Рудня, участники областного оргкомитета "Победа" поддержали инициативу жителей Белого.



Уже определился и следующий претендент на звание "Города воинской доблести". Это Зубцов.









