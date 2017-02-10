







НОВОСТИ | РУБРИКИ | Происшествия













10.02.2017 09:42 Россельхознадзор, таможня и полиция провели совместный рейд по торговым точкам Твери





Фото Видео

На эти помидоры у их владельца нет никаких документов, поэтому выяснять, откуда к нам в регион их завезли, сотрудникам надзорных органов пришлось другим способом - по наклейкам и маркировкам на товаре. Как оказалось, не зря, - здесь сразу несколько видов продукции подпадают под запрет - всего более центнера санкционных овощей и фруктов. Томаты и виноград родом из Турции, из Польши - груши. Эти государства как раз и поддержали санкции в отношении нашей страны и по российскому законодательству поставка продуктов оттуда также запрещена. Тем не менее, европейские поставщики любыми способами пытаются российский запрет обойти. К примеру, осуществляют перевозку продукции под так называемым прикрытием, то есть, в документах пишут товар, не подпадающий под санкции, а везут санкционный.



По данным регионального Россельхознадзора только в прошлом году таким способом незаконные поставщики пытались ввезти в Тверскую область более 110 тонн санкционной продукции. Весь этот товар из оборота был изъят и в дальнейшем утилизирован. Также поступят и с этими овощами - произведённые непонятно где и кем овощи и фрукты на полки тверских магазинов не попадут. Их нынешнего владельца за незаконное приобретение и хранение запрещенных к реализации продуктов привлекут к административной ответственности.



В дальнейшем такие совместные рейды сотрудники надзорных и правоохранительных органов области планируют проводить регулярно. По итогам прошлого 2016-го года Тверской межрайонной транспортной прокуратурой по фактам отсутствия документов и незаконной реализации запрещенной продукции против нарушителей было возбуждено 9 административных дел. Общий размер наложенных на них штрафов составил свыше 150-ти тысяч рублей.









