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10.02.2017 09:43 Их профессия - дарить людям красивую и белоснежную улыбку





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Тверские ученые, с кафедры пародонтологии предлагают спасать зубы без допольнительных вмешательств, а за счет наночастиц. В корневые каналы вставляются вот такие штифты из специального сплава меди и цинка и замазываются лечебной мазью с частицами меди. В результате химической реакции происходит обеззараживание всего зуба и его каналов.



Обычно каналы проблемного зуба прочищают и пломбируют, при этом остаются открытыми микроканалы. В корне зуба их может быть более сотни тысяч, а это, отмечают стоматологи, рецедив и повторное лечение. Новый метод, над которым работают и студенты, помогает даже в лечении самых сложных случаев



Впервые подобный способ лечения корней зубов - депофорез еще в 70-е годы применил немецкий профессор Гамбургского университета Адольф Кнаппвост при помощи специальнго гальванического аппарата. Тверская методика - усовершенствованная- все реакции происходят внутри зуба, при это пациент нечего не чувствует и живет обычной жизнью.



Патент на этот метод лечения заболевания зубов уже получен, его применяют для лечения пациентов. Сейчас в стоматологической поликлинике аспиранты ТГМУ апробируют еще один способ- аутосеротерапия. Это иммунотерапия при заболеваний десен. Лечить их тверские студенты предлагают с помощью плазмы крови пациента, которую вводят в пораженный участок десны.



Этот метод лечения, в отличие от гальванофореза или наночастицами, пока не распространен повсеместно и только готовится к получению патента.









