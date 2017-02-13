Новости:
Полная лента региональных новостей
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





13.02.2017 09:22 
В Тверской области стартовал очередной этап диспансеризации населения

В Тверской области стартовал очередной этап диспансеризации населения

Фото  Видео репортаж Видео
На обследование ждут более 200 тысяч жителей. Сегодня число тех, кто хочет проверить здоровье медленно, но увеличивается - в прошлом году в кабинетах профилактики побывали 172 тысячи человек. Это на 5 тысяч больше, чем в предыдущем. Проверки дают свои результаты.

160 на 90. Для Валентины Ивановны такое давление очень высокое. О том, что у неё гипертония, узнала неожиданно.

Результаты обследования заставляют тверитян задуматься о своем здоровье. Это показывает и диспансеризация прошлого года. В 11% случаев пациенты не знали, что больны. На первом месте среди выявленных лидируют заболевания кровообращения, эндокринной системы, дальше - болезни сердца, почек, желудка. Всего в прошлом году врачи обследовали почти 172 тысячи жителей.

Диспансеризация населения проходит с 2013 года. Главная цель – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Медсестры приглашают на прием пациентов, начиная с 19 лет, по телефону.

Чтобы понять, когда проходить медицинский осмотр, нужно ваш возраст без остатка поделить на три.

Диспансеризация – хорошая возможность проверить свое здоровье. Проводится бесплатно. В регистратуре можно узнать, подходит ли ваш возраст, - мне нужно обращаться через год.

Каждый участковый терапевт в поликлинике 6-ой больницы Твери за год обследует до 500 человек. По закону работодатель должен предоставить время тому, кто подлежит диспансеризации.

Диспансеризация включает два этапа: заполнение анкеты, базовые анализы, флюорография, УЗИ. Если по первичным результатам врачи обнаружат отклонения от норм здоровья, пациента ждет более детальная ревизия организма. В 2016 году было выдано более 500 направлений на оказание высокотехнологичной помощи и санаторно-курортное лечение.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.