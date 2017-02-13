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13.02.2017 09:22 В Тверской области стартовал очередной этап диспансеризации населения





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На обследование ждут более 200 тысяч жителей. Сегодня число тех, кто хочет проверить здоровье медленно, но увеличивается - в прошлом году в кабинетах профилактики побывали 172 тысячи человек. Это на 5 тысяч больше, чем в предыдущем. Проверки дают свои результаты.



160 на 90. Для Валентины Ивановны такое давление очень высокое. О том, что у неё гипертония, узнала неожиданно.



Результаты обследования заставляют тверитян задуматься о своем здоровье. Это показывает и диспансеризация прошлого года. В 11% случаев пациенты не знали, что больны. На первом месте среди выявленных лидируют заболевания кровообращения, эндокринной системы, дальше - болезни сердца, почек, желудка. Всего в прошлом году врачи обследовали почти 172 тысячи жителей.



Диспансеризация населения проходит с 2013 года. Главная цель – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Медсестры приглашают на прием пациентов, начиная с 19 лет, по телефону.



Чтобы понять, когда проходить медицинский осмотр, нужно ваш возраст без остатка поделить на три.



Диспансеризация – хорошая возможность проверить свое здоровье. Проводится бесплатно. В регистратуре можно узнать, подходит ли ваш возраст, - мне нужно обращаться через год.



Каждый участковый терапевт в поликлинике 6-ой больницы Твери за год обследует до 500 человек. По закону работодатель должен предоставить время тому, кто подлежит диспансеризации.



Диспансеризация включает два этапа: заполнение анкеты, базовые анализы, флюорография, УЗИ. Если по первичным результатам врачи обнаружат отклонения от норм здоровья, пациента ждет более детальная ревизия организма. В 2016 году было выдано более 500 направлений на оказание высокотехнологичной помощи и санаторно-курортное лечение.









