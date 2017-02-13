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13.02.2017 09:23 
Во всем мире вспоминали Александра Сергеевича Пушкина

Во всем мире вспоминали Александра Сергеевича Пушкина

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180 лет назад поэт скончался после ранения на дуэле с Дантесом. Пушкин любил бывать в Верхневолжье. Он приезжал сюда почти 3 десятка раз, четырежды останавливался в городе. Здесь жили его друзья и он охотно и часто гостил у них.

"Живое пушкинское слово" - так называется конкурс чтецов, который Центр детского и семейного чтения имени Пушкина ежегодно проводит среди тверских школьников. Ученики 25-ой школы, - постоянные его участники.

Великий русский поэт погиб 180 лет назад от раны, полученной во время дуэли. Судьба "солнца русской поэзии" до сих пор волнует юные сердца. Свои мысли и переживания Мумтоза Давлатова выразила в стихотворной форме.

В Тверской губернии поэт бывал больше 20 раз. Он подолгу гостил у своих друзей в Старицком уезде. В Твери был только проездом.

В усадьбы своих друзей в Малинниках, в Бернове, в Грузинах Пушкин проезжал через Тверь. Здесь он останавливался 4 раза, чтобы переночевать в гостинице Гальяни. Историки спорят до сих пор, в каком именно здании. Ведь итальянец владел несколькими домами.

В 19 веке на улице Сокорбящинской, ныне Володарского, был гостиничный комплекс. Теперь от него осталось лишь название ...парикмахерской. Зато сохранился дом Вульфов в Бернове, комната, в которой Пушкин написал знаменитое "Зимнее утро", а также седьмую главу "Евгения Онегина". В течение двух ближайших лет усадьбу ждет реконструкция. Проект профинансирует Всемирный банк развития. Сейчас подана заявка еще и на Президентский грант.

Места Тверского края, где бывал поэт, больше 40 нет объединяет туристический маршрут "Пушкинское кольцо Верхневолжья". Он востребован и сейчас. В память о поэте в Твери установлены памятники на набережной Волги и на Тетральной площади. При создании последнего была использована посмертная маска Пушкина. В день памяти поэта у постамента лежит лишь пара скромных гвоздик.


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