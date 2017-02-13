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13.02.2017 09:23 
Сегодня в Тверской области запустили новый деревообрабатывающий завод

Сегодня в Тверской области запустили новый деревообрабатывающий завод

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Высокотехнологическое предприятие - филиала "СТОДа" - одного из крупнейшего инвестора в деревообрабатывающей отрасли тверского региона. Участие в церемонии запуска производства приняли Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Торжокское предприятие работает в составе лесопромышленного холдинга СТОД. С 2008 года продукция, произведенная на тверской земле, пользуется спросом далеко за пределами России. Экспортные поставки клееного бруса из шпона налажены в страны Европы и Азии, в Австралию, ОАЭ и США. Ежедневно здесь производят до 400 кубометров стройматериалов. Следующий шагом станет производство ориентированно-стружечных плит.
На данный момент весь объем выпуска забронирован за покупателями, хотя здесь только проводятся пуско-наладочные работы. Когда предприятие заработает в полную мощность, здесь будут производить 500 тысяч кубометров готовой продукции в год.
Главное отличии от иностранных аналогов, которые теперь заменит торжокское предприятие, производство экологически чистой продукции. Нажатием символичной кнопки руководитель Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Игорь Руденя дали официальный старт работе второй очереди инвестпроекта - заводу по производству плит - "Талион Арбор".
20 миллиардов 700 миллионов рублей в проект вложил Внешэкономбанк.
При поддержке инвестора также был открыт домостроительный комбинат. В год здесь будут собирать 125 деревянных панельно-каркасных зданий. За таким домостроением Минпромторг видит будущее.
Сейчас в России разрабатывается Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года. На встрече губернатор передал предложения и крупнейших тверских лесопромышленников. Игорь Руденя обратил внимание на необходимость активизировать работу по лесовостановлению. В числе озвученных проблем - нехватка профессиональных кадров. В Верхневолжье готовы в сельхозакадемии создать базовый центр и готовить специалистов для отрасли по направлению "лесное дело". В случае успешной реализации Стратегии налоговые поступления в федеральный бюджет могут увеличатся на 280 миллиардов рублей, а количество рабочих мест в лесном комплексе России с 420 тысяч вырастет до 570 тысяч.


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