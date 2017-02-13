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13.02.2017 09:24 Телеканал Россия 1 совместно с благотворительным фондом Русфонд продолжает акцию помощи тяжелобольным детям





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Сегодня мы расскажем о Полине Кожемякиной. У девочки спинальная мышечная амиотрофия. Данное заболевание не лечится, но у родителей Полины остается надежда на улучшение. Вместе с вами, зрителями ГТРК-Тверь, они попробуют собрать необходимую сумму - 47 тысяч рублей - на приобретение специального вертикализатора.



Утро маленькой Полины Кожемякиной расписано по минутам. Обязательные занятия на тренажере, массаж. Жизнь в этой семье нацелена на одно- дать ребенку шанс сделать самостоятельно первые шаги. Полиночка родилась абсолютно здоровой. Но уже в месяц на плановом осмотре невролог поставил задержку в развитии. Прошло еще несколько месяцев, а малышка , так и не держала голову и не могла переворачиваться. Родители забили тревогу.



Сейчас Полиночке уже два с половиной годика, но она не умеет сидеть без поддержки и совсем не держится на ножках. Благодаря усилиям родителей мышечных контрактур пока удается избежать. Для этого семья приобрела несколько специальных корсетов, тутара, в которых дочурка спит и днем и ночью. В помощь и другие дорогостоящие аппараты, которые помогают облегчить сопутствующие заболевания. Даже безобидный кашель может причинить ребенку серьезные осложнения. Чтобы укреплять мышцы по совету врачей Поля занимается ипотерапией- несколько раз неделю вместе с инструктором ее сажают на лошадь. Эффективных средств лечения спинальной амиотрофии не существует. Но, чтобы не допустить нарушения двигательной способности врачи рекомендовали малышке вертикализатор.



Стоимость вертикализатора 165 788 рублей.Самостоятельно оплатить аппарат семья не может. . Читатели сайта Русфонд соберут 118788 рублей. Не хватает 47 тысяч.



Данное заболевание практически не лечится, но помочь маленькой Полине можно. Для этого нужно отправить СМС сообщением со словом "Дети" на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. И все вместе мы сможем это сделать.



Несмотря на заболевание, Полинка уже умеет говорить предложениями, распознает цвета,собирает азбуку. И как настоящая леди строит глазки и любит менять гардероб. Стразы- ее девичья слабость. Больше всего о выздоровлении Поли мечтает братик Илюша.



Стоимость вертикализатора 166 тысяч 788 рублей. Читатели Русфонд соберут 118788 рублей. Не хватает 47 тысяч. Для помощи Полине отправьте на короткий номер 5542 смс сообщение со словом " Дети". Стоимость одного сообщения- 75 рублей. А владельцы айфонов и телефонов на платформе андройд теперь могут перевести пожертвования через мобильное приложение. Другие способы помощи- на сайте Русфонд. В семье Кожевниковых не отчаиваются. Они радуются каждому новому зубику, слову, улыбке. Но больше всего мечтают увидеть первые шаги своей дочурки. А когда так сильно чего-то хотят, это обязательно сбудется.









