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14.02.2017 09:08 На дистанциях необычные упряжки





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В Тверской области прошли состязания по снежным дисциплинам ездового спорта. Померяться силами приехали спортсмены со всей России.



Собачья упряжка буквально рванула вперед, унося с собой спортсмена-каюра и нарты. Такой экипаж способен развивать скорость до 25 км в час. Чемпионат и первенство России проходили в нескольких дисциплинах: скиджоринг (лыжник и собака) и гонки в упряжках на 5 и 9 км.



Бег для собак – любимое развлечение. Чтобы четвероногие спортсмены добились успеха, учеба для них начинается с розовых лапок. Причем чемпионами могут стать не только чистокровные маламуты, голубоглазые хаски, но и другие энергичные псы. Доберман Каир пришел первым, но повредил коготь.



12-летний Виталий Кривогорницын – самый юный участник. На Камчатке, откуда он родом, ездовой спорт среди детей в приоритете. После сложнейшего перелета в Тверь у его любимцев Свэна и Сэма был сильнейший стресс. Но через сутки собаки адаптировались и вышли на старт.



Изнывая от нетерпения, пушистые питомцы рвутся на трассу, протяжно скулят. Каюры- погонщики собак- каждый раз подбадривают лохматых красавцев. А после забега заботливо поят бульоном.



Чемпионат России по ездовому спорту – это первый турнир вновь воссозданной федерации. Цель - привлечь внимание к снежным дисциплинам. Доказать, что сейчас на собаках передвигаются не только жители Севера.



В итоге лидером Чемпионата среди взрослых стали каюры из Тюмени. Золотые награды также достались детско-юношеской сборной из Камчатского края.









