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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





14.02.2017 09:13 
Ровно 175 лет назад императором Николаем I был подписан указ о строительстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой

Ровно 175 лет назад императором Николаем I был подписан указ о строительстве железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой

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А уже через 9 лет, после этого на станцию Тверь прибыл первый поезд. Так столица Верхневолжья автоматически приобрела статус важнейшего транспортно-пересадочного узла.

В 11 часов 15 минут станционный колокол возвестил о том, что из Петербурга в Москву отправился первый в России пассажирский поезд. 192 человека были в пути 21 час 45 минут. Состав останавливался на 30 станциях. Одна из них была Тверь. Знатных гостей тверичи встречали прямо на платформе и провожали в Императорские покои. Сейчас эти комнаты отреставрированы и открыты для всех желающих.

Сейчас в комнатах расположена небольшая экспозиция. Вся история станции Тверь за 166 лет. Первые латунные билеты, расписание поездов с ценами за проезд и перевозку багажа. И даже ручной колокольчик буфетчика, который оповещал пассажиров о прибытие или отправки поезда.

Сегодня тверской железнодорожный вокзал это современный комплекс. Комфортные залы ожидания, безопасные платформы, электронные табло, а к перрону прибывает высокоскоростные поезда. В день "Тверь" встречает и провожает до 8 тысяч человек.

За безопасностью пассажиров следят сотни рабочих. В их рядах почти всю жизнь была и Элла Иссаковна Кузьмина. Инженер связи с 53-летним стажем, она выбрала дело своей жизни по примеру родителей. Ее подразделение называлось - дистанция сигнализации и связи. Конкретный участок дороги нужно было обеспечить надежно действующими средствами связи, от которых на прямую завесила безопасность людей на транспорте.

В ближайшем будущем планируется еще одно обновление территории тверского вокзала. До 2025 года на этом месте появиться "Тверь-Сити". Слева от вокзалов разместится бизнес-центр. Площади будут предназначены под офисы крупнейших компаний Москвы и Санкт-Петербурга. Соединит вокзалы и бизнес-центр траволатор - «движущийся тротуар». Деловой центр должен привлечь в Тверь молодые рабочие кадры из столиц.


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