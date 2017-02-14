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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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14.02.2017 09:13 
Тверской колледж имени Коняева начал обучение студентов на новом оборудовании

Тверской колледж имени Коняева начал обучение студентов на новом оборудовании

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Сегодня это одно из старейших учебных завдений региона, а по воплощению идей одно из наиболее инновационно развивающихся.
Студенты тверского колледжа имени Коняева осваивают новое учебное оборудование. Его приобрели по федеральной целевой программе направление - "Машиностроение". На новом оборудовании обучаются две специальности - среднего профессионального образования "Технология машиностроения и автоматизация технологических процессов производств" и "Наладчик станков". Новые технологические процессы на станке изучают более 100 студентов колледжа.
Раньше работу подобного оборудования, а именно программирование станка, обучающиеся осваивали только на производственной практике на тверском экскаваторном заводе, тверском заводе пищевого оборудования и вагонзаводе. Студентам-выпускникам приходилось заново обучаться уже у работодателя.

Обрабатывающий комплекс оснащен вертикальным фрезерным станком с автоматической сменой инструмента, поясняет мастер Евгений Жуков, будущим техникам. К выпуску каждый студент должен знать принцип работы самого станка, чтобы уметь его настроить, а также программы по обработке деталей, режимы резки. К станку подключены все рабочие места в учебном классе. Есть ли ошибки, покажет компьютер у преподавателя.

На данном оборудовании по договорам с центром занятости населения Тверской области и предприятиями проходят переобучение и уже работающие граждане.


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