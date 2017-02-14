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14.02.2017 09:13 В столице Верхневолжья состоялся региональный этап 35 Всероссийской массовой гонки "Лыжня России - 2017"





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На старт вышло более семи тысяч лыжников из 43 муниципальных образований Тверской области. А всего на площадке в микорайоне Южный собралось почти 15 тысяч человек.



Официальный старт соревнованиям был дан в полдень. В столицу Верхневолжья приехали представители всех муниципалитетов. Словами из обращения Президента губернатор Тверской области Игорь Руденя приветствовал участников настоящего зимнего праздника спорта. Традиционно первый забег один из самых массовых Победителем в этом забеге стал тверитянин Фёдор Клушанцев. Честь тверского региона отстаивает уже давно



Настоящим подарком станут две лыжероллерные трассы, в Твери и в одном из районов. Главная задача, которую собирается решить региональное правительство, сделать занятия спортом доступными каждому.



Среди участников гонки те, кто совсем не давно встал на лыжи. В центре внимания спортивные семьи, ветераны. На дистанцию "Лыжни России" вышли и тверские параспортсмены.



Забег в поддержку паралимпийского движения России стал главным в тверском этапе соревнований. Курок стартового пистолета нажал президент Паралимпийского комитета, член Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин. А потом вместе с губернатором он встречал на финише тех, чье желание жить и побеждать безгранично.



Пока спортсмены состязались на лыжне, для зрителей была организована развлекательная программа и работала полевая кухня.









