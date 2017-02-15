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15.02.2017 09:14 В Верхневолжье отметили День компьютерщика





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Профессиональный, пусть и не официальный, праздник для разработчиков, программистов и инженеров, которых называют компьютерщиками

Для современного человека компьютер - обычная вещь. Менее чем за век это "чудо техники" прошло эволюционный путь развития и стало незаменимым в жизни каждого.



Тверская академия стала первым в стране военным вузом, где появилась электронно-вычислительная техника. В 60-ые годы машина занимала учебный корпус. Скорость расчетов эффективности боевых действий в воздухе сводилась к нескольким часам.



А первое научно-инженерное "чудо" было на лампах, которые часто перегорали. Затем перешли на транзисторы, а теперь и на микрочипы. Габариты техники уменьшились, объем оперативной памяти увеличился, а ее возможности расширились.



Цифровые технологии в будущем сменятся на квантовые. Электронно-вычислительная машина станет еще меньше, еще мощнее и защищенное. Сейчас будущие командиры и инженеры осваивают стратегию и тактику по электронным учебникам. С 1 сентября в военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова работает виртуальная библиотека. В нее можно войти с любого компьютера в вузе.



Менее чем за век произошла компьютерная революция. От строго военных и научных человечество перешло к выполнению задач повседневных. Наверное, нет ни одной сферы, где бы не работали компьютеры. Число задач, которые выполняет техника - увеличивается, а её использование становится проще. Сейчас за ноутбуки сели первоклассники и пенсионеры.



Если пользователей компьютеров в нашей стране - миллионы, то разработчиков, программистов, инженеров - тысячи. Свой профессиональный праздник, пусть и не официальный, они отмечают 14 февраля.









