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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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15.02.2017 09:15 
В Верхневолжье открылась неделя "Тверской книги"

В Верхневолжье открылась неделя Тверской книги

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Это масштабное событие в книжном мире проходит уже в 23 раз. Его с нетерпением ждут писатели, художники, краеведы- все, кто не мыслит своей жизни без книги. По традиции в первый день объявили имя лауреата ежегодной областной литературной премии имени Михаила Салтыкова-Щедрина.

Тверитянка Евгения Строганова на этой церемонии не случайный гость. В этом году она стала лауреатом ежегодной областной премии имени Салтыкова - Щедрина. Премия вручается за увековечивание памяти великого русского писателя- сатирика. Евгения Нахимовна уже много лет изучает связь Михаила Евграфовича с Тверским краем, проводит конференции, издает сборники.

Проект " Неделя тверской книги " проводится уже в 23 раз. За это время он стал востребован среди жителей региона. Краеведческие издания, монографии, учебные пособия. Всего на выставке представлено около 500 книг.

Неделя Тверской книги обещает быть интересной и разнообразной. Одним из самых ожидаемых событий станет презентация книги московского писателя Николая Борисова" Михаил Тверской", вышедшей в серии " Жизнь замечательных людей".

На суд тверского зрителя впервые будет и представлен альбом" Тверской императорский дворец. История, Реставрация, Архитектура". Это коллективная монография из пяти частей, в каждой из которой авторы- историк, археолог, искусствовед, архитектор представляет свой профессиональный взгляд на историю и реставрацию дворца. Работа над альбомом длилась не один год. Как говорят сотрудники галереи- в процессе восстановительных работ сделано немало открытий, скрытых ранее даже от самых чутких исследователей.

У альбома уникальный формат- квадратный. Это дает возможность разместить больший объем информации. Такой дизайн позволяет любому человеку, не бывавшему в Императорском дворце окунуться не только в историю здания, но и историю Твери.

После презентации уникальное издание будет передано в фонд областной библиотеки им. Горького, а у читателей появится возможность увидеть удивительный фолиант.


АРХИВ 


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