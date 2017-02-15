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15.02.2017 09:16 Статистика утверждает - в Тверском регионе одни из самых законопослушных водителей





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Рейтинг составлен по итогам прошлого года одним из российских автопорталов. Верхневолжье разместилось на 10-ом месте по числу оштрафованных за непропуск пешехода автомобилистов. Впрочем количество ДТП по этой причине все равно вызывает опасения. Однако в скором времени меры против нарушителей собираются ужесточить.



В этом году в Тверской области произошло уже 10 аварий по вине пешеходов и 23 случая наезда водителей на переходящих проезжую часть. Причем 2 человека погибли. По статистике подавляющее большинство наездов происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. Поэтому здесь дежурят дополнительные наряды ГИБДД.



Один из аварийно - опасных мест - участок дороги на проспекте Победы. Здесь люди очень часто пренебрегают правилами и перебегают дорогу, не смотря на то, что до "зебры" остается несколько метров. При этом всегда находят логичное, на их взгляд, объяснение.



Экономя, таким образом, считанные секунды, нарушители даже не задумываются о том, что именно секунд, как правило, не хватает, чтобы избежать трагедии. На самом деле, чаще по статистике ГИБДД к административной ответственности привлекаются водители транспортных средств, а не пешеходы. Нарушения участников дорожного движения инспекторы фиксируют на камеру - против такого аргумента уже не поспоришь.



А в скором времени непропуск пешехода может и серьезно ударить по карману. Штрафы могут возрасти с полутора тысяч рублей до 2,5. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму России.



Документ был разработан по поручению правительства России. И как считают в ГИБДД, он станет серьезным стимулом для водителей.



Профилактическая операция "Пешеход" продлится до 16 февраля. Пока сознательность тверичей не повысилась инспекторы будут регулярно дежурить на пешеходных переходах, фиксируя нарушения всех участников движения.











