Новости:
Полная лента региональных новостей
КосмоСтрана:
Участвуй в проекте ВГТРК
Туризм:
Верхневолжье - музей под открытым небом
Дорога:
В России запретили «опасное вождение»



Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




НОВОСТИ


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ

Руководство и ведущие
сотрудники

Координаты и контакты

 Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания





О КАНАЛАХ




О компании

Телепрограммы

Радиопередачи



ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ




Россия-1. Тверь

Радио России. Тверь



ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ




Предприятия региона

Администрация

Тверь

Губерния





 п а р т н е р ы


РТР-Вести.Ru
РТР-Спорт.Ru Вести Недели
Россия
Мобильный репортер






НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





15.02.2017 09:16 
Представитель династии тверских вагоностроителей стал лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года-2016»

Представитель династии тверских вагоностроителей стал лауреатом Всероссийского конкурса Инженер года-2016

Фото  Видео репортаж Видео
Его авторские разработки признаны лучшими. Всего Верхневолжье представила 34 кандидата - это специалисты КАЭС, а также других предприятий машиностроения. Делегация Тверского вагонзавода самая многочисленная и опытная.

Звания лауреата всероссийского конкурса "Инженер года - 2016" удостоен начальник бюро главного технолога Тверского вагоностроительного завода Лев Горячёв. Про таких специалистов на заводе говорят, что они на вес золота. У Льва Валентиновича огромный опыт. Он руководит конструкторским бюро.

Победу в престижном конкурсе Лев Горячёв считает заслугой всего своего коллектива. Хотя и лично у него есть собственные разработки, уже внедрённые в производство. К примеру, его инженерной мысли принадлежит специальный захват для заготовки боковой стенки вагона, с помощью которого кран без ущерба может перемещать 24-метровую стальную конструкцию туда, куда необходимо. И это не единственный его авторский проект.

На протяжении всех 17-ти лет проведения конкурса специалисты Тверского вагоностроительного завода заявляют о своих идеях и достижениях. В основном, работы представляют технологи, конструкторы, экономисты. И всё это время они становятся лидерами, демонстрируя высокий уровень и эффективность своих реализованных проектов. Вот и на этот раз победителями всероссийского конкурса стали семь вагоностроителей. Среди них и инженер-конструктор Дмитрий Екименков, представивший на суд конкурсной комиссии сразу несколько разработок.

В этом году победителями всероссийского этапа конкурса стали 17 инженеров из Твери, Торжка, Удомли и Лихославля. Их имена будут занесены в реестр лучших инженеров страны. А 22 февраля в Москве всем лауреатам и победителям вручат награды - дипломы, сертификаты и памятные знаки.


АРХИВ 


   р е к л а м а



© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.