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15.02.2017 09:16 Представитель династии тверских вагоностроителей стал лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года-2016»





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Его авторские разработки признаны лучшими. Всего Верхневолжье представила 34 кандидата - это специалисты КАЭС, а также других предприятий машиностроения. Делегация Тверского вагонзавода самая многочисленная и опытная.



Звания лауреата всероссийского конкурса "Инженер года - 2016" удостоен начальник бюро главного технолога Тверского вагоностроительного завода Лев Горячёв. Про таких специалистов на заводе говорят, что они на вес золота. У Льва Валентиновича огромный опыт. Он руководит конструкторским бюро.



Победу в престижном конкурсе Лев Горячёв считает заслугой всего своего коллектива. Хотя и лично у него есть собственные разработки, уже внедрённые в производство. К примеру, его инженерной мысли принадлежит специальный захват для заготовки боковой стенки вагона, с помощью которого кран без ущерба может перемещать 24-метровую стальную конструкцию туда, куда необходимо. И это не единственный его авторский проект.



На протяжении всех 17-ти лет проведения конкурса специалисты Тверского вагоностроительного завода заявляют о своих идеях и достижениях. В основном, работы представляют технологи, конструкторы, экономисты. И всё это время они становятся лидерами, демонстрируя высокий уровень и эффективность своих реализованных проектов. Вот и на этот раз победителями всероссийского конкурса стали семь вагоностроителей. Среди них и инженер-конструктор Дмитрий Екименков, представивший на суд конкурсной комиссии сразу несколько разработок.



В этом году победителями всероссийского этапа конкурса стали 17 инженеров из Твери, Торжка, Удомли и Лихославля. Их имена будут занесены в реестр лучших инженеров страны. А 22 февраля в Москве всем лауреатам и победителям вручат награды - дипломы, сертификаты и памятные знаки.









