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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





16.02.2017 09:08 
Исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

Исполнилось 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

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Памятный митинг прошел в Твери у мемориала воинам-интернационалистам. Около 12 тысяч жителей Верхневолжья стали участниками тех боев. 258 наших земляков не вернулись домой.

По традиции, на митинг у мемориала воинам-интернационалистам в Твери, собрались воины-афганцы, участники вооружённых конфликтов, исполнявших служебный и воинский долг за пределами страны, родные и близкие тех, кто не вернулся из горячих точек, представители власти и общественных организаций.

На гранитных плитах мемориала высечены 258 фамилий жителей Тверской области. 107 из них погибли, трое пропали без вести. В Афганистане воевали около 12 тысяч наших земляков. В память о погибших воинах была объявлена минута молчания.

Дата, 15-ое февраля, объединяет всех, кто выполнял боевые задачи в Корее и Вьетнаме, Сирии и Египте, Мозамбике, Анголе и других странах. В память о подвиге, о погибших товарищах в Твери был создан музей «Боевой славы». Пробитые осколками радиостанции, армейские фляжки, бронежилеты и боеприпасы - все экспонаты подлинные. Их пЕредали в дар музею ветераны и семьи воинов-интернационалистов. Анатолий Мартьянов лично участвовал в выводе наших войск, награжден орденом Красной Звезды.

Центральный экспонат музея - общий стенд. С фотографий глядят молодые ребята, 18 и 20-летние мальчишки. Сплоченность - это то, что отличает воинов-интернационалистов.

Тверь не единственный областной центр, где проходили торжественные митинги, посвященные памяти воинов-интернационалистов. Самый масштабный - в Москве - на Поклонной горе. Среди участников делегация Тверской области.


АРХИВ 


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