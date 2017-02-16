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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





16.02.2017 09:08 
Для них сложными являются даже самые простые действия

Для них сложными являются даже самые простые действия

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Адаптировать особых пациентов для жизни в городе, научить их самостоятельно пользоваться транспортом, готовить себе чай. Всему этому теперь будут учить в специальном кабинете. Он открылся сегодня в Твери.

Гиперопекой, по их же признанию, страдают практически все родители особенных детей. Оберегая от элементарных бытовых травм, они очень многое стремятся сделать за ребенка. Не случайно в числе главных гостей, приглашенных на презентацию кабинета социально-бытовой реабилитации - мамы, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями.

Для каждого будет составлена своя программа обучения. Первые посетители кабинета смогли продемонстрировать навыки, полученные здесь.

Всего же в регионе открывается 6 таких кабинетов - пять в реабилитационных учреждениях Верхневолжья подобного профиля и один в Кашаровской детском доме-интернате. но так как в регионе выстроена настоящая система реабилитации особенных детей участие в программе почувствуют не только в столице Верхневолжья.

Главное, что Это стало возможным благодаря участию в проекте Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Тверской центр выиграл грант на сумму 24.5 миллиона рублей, Теперь без внимания не остаются и воспитанники реабилитационных центров, отметившие своё совершеннолетие. Отделение для подростков и молодых инвалидов, на базе которого и был открыт кабинет социально-бытовой реабилитации, за почти 2 года работы смог принять более 100 человек, нуждающихся в особой помощи.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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