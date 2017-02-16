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16.02.2017 09:09 80 лет исполнилось Тверской областной картинной галерее





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В свой день рождения сотрудники сделали подарок всем зрителям нашего телеканала. Только для нашей съемочной группы открыли запасники и показали собрания, которые ранее никто не видел, кроме специалистов. В скором времени все это будет выставлено для посетителей.



После реставрации дворца посетители смогут увидеть экспозицию в 46 залах. Это, как старые, так и новые. Например, фарфоровый кабинет. Он разместился в бывшей буфетной Императорского дворца.



Маленький зал, где представлены уникальные произведения, созданные на мейсенской королевской мануфактуре в 18 начале 19 века. Мода на подобные кабинеты была распространена в 18 столетии и многие царские императорские резиденции собирали фарфоровые коллекции. Это не только предмет сервировки стола, но и украшение. Его выставляли на каминных полках, горках, шкафах. Екатерина вторая была первой, кто начал собирать мейсенский фарфор. Реставрация Императорского дворца позволила расширить выставочные возможности галереи. Но несмотря на 4 с лишним десятка залов все экспонаты, а это около 47 тысяч разместить не удастся. Поэтому, формируя новую экспозицию, искусствоведам пришлось внести небольшие хронологические ограничения.



Среди уникальных экспонатов и коллекция тверской монументальной живописи. Для нее выделен отдельный зал. Сейчас перед ее открытием, обсуждаются последние штрихи новой экспозиции



Еще один уникальный экспонат из фондов , который ранее не экспонировался- византийская смальтовая мозаика 6 века. Как говорят искусствоведы - это один из ранних предметов собрания. В преддверии юбилея ее отреставрировали новгородские мастера. Сейчас изображение сороки стало знаковым. Его вынесли даже на сувенирную продукцию. За 80 лет галерея перестала быть только картинной. Это художественный музей широкого профиля. Есть графика, скульптура, одна из лучших среди провинциальных музеев - коллекция дворцовой мебели, предметы декоративно- прикладного искусства. В будущем здесь также появятся экспозиции посвященные истории дворца и архитектуре Твери. Несмотря на то, что Императорский дворец еще не открыт для широкого круга посетителей. Галерея и ее филиалы ведут активную выставочную деятельность, экспонируя произведения искусства не только на своих площадках, но и на территории других музеев страны и мира.









