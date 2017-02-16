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16.02.2017 09:09 
В Твери появится тверская морская аллея славы

В Твери появится тверская морская аллея славы

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И первый бюст, который здесь установят - вице-адмирала Владимира Корнилова. Об этом говорили на 12-тых Корниловских чтениях. В этом году их провели в Старице, в Краеведческом музее. Организаторы также хотят расширить географию этой конференции. Чтобы все жители района узнали о знаменитом земляке.

В 12-ый раз собираются на Старицкой земле краеведы, ученые, писатели, общественники, школьники и студенты, чтобы почтить память выдающегося земляка, героя обороны Севастополя во время Крымской войны 1854 года вице-адмирала Владимира Алексеевича Корнилова. До сих пор не найдена его метрическая книга, поэтому на роль малой Родины флотоводца наряду со старицкой Рясней, где он провел детство и юношество, претендуют Иркутск и Тобольск. Все больше становится известно о потомках Корнилова. У него было четверо дочерей.

Двоюродные праправнуки прославленного моряка живут в Париже. Этим летом они обещали приехать в Рясню, и пополнить экспозицию музея рода Корниловых одним из дневников. Местные школьники ждут с ними встречи. Ребята гордятся своим земляком, соратником Истомина и Нахимова, который в середине 19 века изумил весь мир своим мужеством.

Именем Корнилова по разным причинам не называли суда почти век. Сейчас в Калининграде началось строительство сторожевого корабля "Владимир Корнилов". Увековечить память одного из защитников Севастополя планируется и в камне. В этом году его бюст откроет в Твери аллею морской славы рядом с мемориалом морякам-подводникам. Появится памятник и в Старице.

Впервые "Корниловские чтения" прошли в Старице. География их проведения и впредь будет меняться, чтобы как можно больше жителей района смогли узнать о знаменитом земляке.


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