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17.02.2017 09:22 Онлайн-кассы появятся в магазинах Верхневолжья





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Новые требования к контрольно-кассовой технике вступили в силу с 1-го февраля этого года. Предпринимателей обязали передавать информации о всех операциях в налоговые органы в режиме реального времени. Нововведение защитит и интересы покупателей. Особенности сегодня обсудили на встрече в Твери.



Теперь кассовый аппарат - это не просто машинка, печатающая чеки. Это целая система аналитического программного обеспечения. Новые правила по обязательному использованию онлайн-касс уже вступили в силу. Теперь предприниматели должны передавать данные о продажах в налоговую службу в режиме реального времени. В первую очередь это коснулось тех, кто начинает свой бизнес. С 1 февраля налоговые инспекции регистрируют только новые смарт-терминалы.



Главная суть нововведения - сбор информации обо всех продажах, суммах, наименованиях. Все это, по мнению законодателя, защитит потребителя и государство от обмана со стороны предпринимателей. Для покупателя изменения практически не заметны, но существенны: теперь каждый сможет попросить помимо обычного ещё и электронный чек. Его по требованию должны будут выслать на электронную почту или отправят sms на телефон.



К 1 июля все старые кассовые аппараты должны быть заменены на новые. Послабления действуют для тех, кто работает по патентной системе или платит единый налог на вмененный доход - для них есть переходный период. Также для всех предпринимателей планируется ввести налоговый вычет на затраты на приобретение онлайн-касс. В ближайшие недели в Тверском регионе будут опубликованы два перечня труднодоступных и отдаленных территорий, где предприниматели будут освобождены от использования таких новых технологий.



Новый закон не только переводит на новый уровень взаимоотношения бизнеса с налоговой службой, но и отстаивает интересы покупателей. Подобные встречи с предпринимателями помимо Твери уже прошли в Бежецке, Нелидово, Вышнем Волочке, Удомле и Ржеве.









