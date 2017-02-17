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17.02.2017 09:22 Об итогах первого года работы рассказали и в подразделениях Росгвардии





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Здесь провели открытый урок для школьников, на котором воссоздали реальные условия службы. Подростки увидели, как освобождают заложников, а также смогли померить специальную форму и потрогать боевое оружие. Впечатление узнавала Елена Ларионова.



Такое обмундирование тверские шестиклассники видели только в кино. Никита Шутов, впервые примерил бронежилет и защитную каску. В "нелегкой" спецодежде бойцы вневедомственной охраны войск Росгвардии выезжают на происшествия. Общий вес около 13 килограммов.



На "Уроке Мужества" сотрудники вневедомственной охраны рассказали школьникам о наиболее часто используемых видах оружия и защиты для бойцов. Автоматичекий пулемет "Кедр" и пистолет марки Макарова заинтересовали не только мальчишек, но и девочек.



Тверскому подразделению вневедомственной охраны в составе войск Росгвардии нет аналогов в России. Управление было сформировано из местного охранного предприятия в специализированный и технически оснащенный отряд.



Подразделения Росгвардии есть во всех регионах России. Они созданы по указу Президента в 2016 году и подчиняются только верховному главнокомандующему. В составе тверского - СОБР, ОМОН, отряд вневедомственной охраны. Именно его сотрудники в прошлом году раскрыли 262 преступления. Сегодня более 200 сотрудников осуществляют правопорядок и охрану свыше 12 тысяч объектов Твери и области.



Подобный "Урок мужества" уже состоялся в отряде СОБР. На экскурсии школьников ждут и в других подразделениях. Такие встречи позволяют больше узнать о работе Росгвардии и возможно в будущем кто-то из учащихся вступит в её ряды.









