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17.02.2017 09:23 Тверским полицейским удалось раскрыть одно из резонансных дел - кражу дорогих меховых изделий





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Шубы похитили весьма нестандартным способом. Сегодня обстоятельствами преступления с журналистами поделились во время брифинга в региональном УВД.



Под Новый год шуб не досчитались в одном из магазинов Твери. Меха украли, проявив смекалку. Преступник ночью пробил перфоратором дыру в полу торгового павильона и с помощью длинной штанги с крючком умылкнул дорогие пальто на миллион рублей. После этого вор погрузил награбленное в машину и скрылся. Но не от ответственности.



И это только одно из почти 6 тысяч преступлений, совершенных в регионе в прошлом году. Цифра тревожная, но это меньше чем годом ранее, говорили на брифинге в УВД. Что важно, снизилось количество убийств, краж и разбойных нападений. Отдельная строка - незаконная миграция. Составлено более тысячи административных протоколов, выдворено 508 иностранных граждан.



К участие в правонарушениях преступники привлекают несовершеннолетних. За прошлый год - 97 таких случаев. Детей используют в качестве закладчиков наркотиков.



На контроле оборот спиртосодержащей продукции - по-прежнему под запретом продажа лосьонов. Закон нарушили в 11 рюмочных - их работа приостановлена.











