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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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20.02.2017 09:22 
Юные художники из России и Болгарии своими рисунками рассказывают о Родине

Юные художники из России и Болгарии своими рисунками рассказывают о Родине

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Тверичи первыми отправили свои работы. Они изобразили любимый город, природу Верхневолжья, портреты святого покровителя Тверской земли - Михаила Тверского. В художественной школе имени Серова в Твери открылась передвижная выставка детских работ "Велико-Тырново глазами болгарских детей".

В Болгарии колядуют на Святки только мальчики. Дома там только каменные и похожи на грибы за счет балконов и веранд. Об этом юные тверитяне узнали из рисунков их болгарских сверстников. Выполнены они акварелью, гуашью, пастелью. Выставка отрылась в художественной школе имени Серова в Твери.

Солнечный Велико-Тырново и Тверь - города-побратимы. Уже 20 лет дружат университеты. А теперь и школы. Это ответная экспозиция. Юные художники из столицы Верхневолжья в декабре прошлого года первыми отправили в Болгарию свои работы, в которых передали образ родного города, связав его с жизнью и подвигом святого князя Михаила Тверского.

В планах - обмен делегациями школьников и преподавателей, проведение мастер-классов, совместные летние лагеря, а также пленеры для юных художников из городов-побратимов, как в Болгарии, так и в России.

Выставка детских рисунков из Велико-Тырново продлится до мая. Увезут их на Родину студенты из Болгарии, которые приедут в Тверь на фестиваль славянской культуры и письменности. К этому времени русские школьники подготовят свои рисунки и рукописные книги, посвященные создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию.


АРХИВ 


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