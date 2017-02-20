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Тверская государственная телевизионная и радиовещательная компания




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20.02.2017 09:22 
Они участвовали в строительстве космодрома Восточный, исколесили всю Россию на пассажирских поездах, участники смен в Артеке

Они участвовали в строительстве космодрома Восточный, исколесили всю Россию на пассажирских поездах, участники смен в Артеке

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Тверские студотрядовцы отметили всероссийский день студенческих отрядов. Областное отделение образовалось в 2015 году, но за это время достигли немалого.

Бойцовка, цилинка, строевка - в разных регионах у этой куртки цвета хаки своё название. Но именно её наличие указывает на то, что перед вами студотрядовец. Каждый значок и нашивка расскажет о его обладателе. Статус в отряде, количество лет, отданных движению, направление, которое выбрал для себя студент и регион, который он представляет. Есть значки, прикрепленные с внутренней стороны - это те, которые достались от бойцов других отрядов в обмен на свои.

Свою студотрядовскую куртку до сих пор хранит комиссар первого областного отряда Николай Бакуров. Он вспоминает, как первое время их называли "потешными войсками министра просвещения", не воспринимая всерьез.

Современные студотрядовцы Верхневолжья постарались охватить все возможные направления. Работали на космодроме Восточный, в Артеке. Отряд проводников пассажирских вагонов «69-скорый», признанный одним из самых активных в регионе, в 2016 работал на маршрутах Санкт-Петербург - Махачкала и Москва-Псков-Великие Луки. Среди планов на 2017 - подготовить сельскохозяйственный отряд для уборки урожая в Крыму, увеличат в этом году и количество вожатых.

Тверское региональное отделение РСО было создано в феврале 2015. С 2016 в России 17 февраля официально стал Днем студотрядовцев. Двойной праздник отмечают в кругу друзей за чашкой чая. И обязательно с гитарой в руках - ведь это также неизменный атрибут движения.

Практически, с момента создания первых отрядов "целиной" называют летний трудовой семестр, когда работа активизируется. Но в век современных технологий у движения появился и свой хештег - короткое сочетание слов, по которому оно найдется в любой социальной сети - "ТРУДКРУТ".


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