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НОВОСТИ | РУБРИКИ | Общество





20.02.2017 09:23 
Новый двухэтажный дом вместо съемного жилья получила многодетная семья Сепиковых

Новый двухэтажный дом вместо съемного жилья получила многодетная семья Сепиковых

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В Бурашевском сельском поселении продолжается программа поддержки таких семей.

В своем новом доме эта многодетная семья поселилась совсем недавно и пока только к нему привыкает. Прежде на протяжении нескольких лет жильё приходилось снимать. А здесь полы с подогревом и индивидуальное отопление, холодная и горячая вода. Но, главное много места, что особенно радует детвору.

Новый дом с земельным участком для семьи Сепиковых администрация Бурашевского сельского поселения приобрела именно с учётом их пожеланий - жить в частном, а не в многоквартирном доме. Хотя у муниципалитета есть и такие варианты - территория здесь активно развивается, строится новый жилой комплекс. Возможность помогать многодетным семьям, у муниципалитетов появилась, начиная с 2009-го года, когда в рамках региональной программы социальной поддержки и защиты населения правительство Тверской области стало выделять на эти цели средства из бюджета. Благодаря чему за время действия программы 137 многодетных семей сменили старое жильё на новое. Причем свою эффективность здесь доказало то, что помощь нуждающимся осуществлялась на условиях софинансирования - 70 % - это средства регионального бюджета, 30 - муниципалитетов - участников программы. В результате, к примеру, только в Бурашевском сельском поселении за последние два года очередь среди многодетных семей сократилась почти вдвое.

Помимо этого многодетные семьи получают поддержку и за счет реализации в регионе федерального закона о предоставлении им в собственность земельных участков.

К тому же в Тверской области, начиная с 2013-го года, выделяются средства и на региональный материнский капитал с ежегодной индексацией при рождении третьего и последующих детей, введена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, нуждающимся в поддержке, в размере установленного в Тверской области прожиточного минимума для детей.


АРХИВ 


   р е к л а м а



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