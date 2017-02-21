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21.02.2017 09:03 В Военной академии воздушно- космической обороны имени Жукова прошел День открытых дверей





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Сейчас в ВУЗе набор курсантов увеличился почти втрое, расширился круг военных специальностей, по которым готовят будущих офицеров. Обновилось и учебное оборудование.



В фойе клуба академии ВКО многолюдно. Здесь те, кто мечтает стать военными. На день открытых дверей приехали представители разных регионов России. Андрей Изварин из Ростовской области. Поступить на учебу сюда мечтает давно.



Тверичанка Людмила Смирнова пришла на день открытых дверей вместе с внуком. На семейном совете решили, что юноша продолжит традицию и станет офицером. Правда, до поступления ему больше года, но готовиться нужно заранее.



Тверская Академия уже почти шесть десятилетий является центром подготовки военных специалистов для Воздушно- космических сил. Обучают будущих офицеров по 11 специальностям. Особенность этого года- добавились две новые.



По опыту прошлого года конкурс в академию составил 4 человека на место. Не меньше ожидают и в этом. Критерии отбора - высокие баллы ЕГЭ,твердое убеждение, стрессоустоичивость и хорошая физподготовка. Наибольший интерес к женскому набору. Москвичке Анастасии Сидоровой придется сильно постараться, чтобы обойти конкуренток. По предварительным данным в этом году ожидается 13 человек на место. Будущая выпускница хотела поступать в танковое- но туда девушек не берут.



Ольга Белякова год назад сделав свой выбор в пользу военной академии еще ни разу не пожалела. Здесь, говорит, настоящая школа жизни. И все внимание не на наряды, а на учебу.



Дни открытых дверей проводятся два раза в год. Поэтому у ребят есть время серьезно подготовиться, а главное, подумать над правильностью своего выбора.









