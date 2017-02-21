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21.02.2017 09:03 В Лихославльском районе стартовала молодежная патриотическая акция "Снежный десант"





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Сюда съехались школьники со всей области - более 250 человек. Сегодня первый день - участники пробежали эстафету и посоревновались в стрельбе, уже во вторник их ждет лыжный поход.



Лыжная эстафета на 4 километра - это начало акции "Снежный десант". В этом году он высадился в поселке Калашниково Лихославльского района. Около трехсот представителей военно-патритоических клубов приехали почти со всей области. Дождь и сильный ветер ребятам из ЗАТО "Озерный" - не помеха, они заряжены командным духом.



Трасса разбита на этапы. Бегут пять человек из каждой команды. У последнего - самая трудная миссия.



Маша Еремеева - участница военно-патриотического клуба "Вымпел" из Красного Холма немного расстроена - расстегнулись крепления. Однако до финиша добежала, команду не подвела.



Из леса - в спортивный зал. В программе зимнего троеборья еще и стрельба из пневматической винтовки, разборка и сборка автомата, силовая подготовка.



Каждый год к акции "Снежный десант" присоединяются 2-3 команды. Сейчас соревнуются 19.



Второй день начнется с конкурса строя и песни в центре Калашникова. Затем ребята отправятся в лыжный поход в Спировский район. Они пройдут 9 километров. В деревне Бухалово они возложат цветы у монумента погибших воинов в годы войны.



Акция «Снежный десант» в статусе региональной проходит уже в седьмой раз. Однако традиция была заложена в Тверской области еще полвека назад. Тогда это были своеобразные маштабные походы памяти не только школьников, но и студентов, и даже работающей молодежи. Сейчас организаторы думают над тем, как расширить акцию до межрегионального форума. Возможно, произойдет это уже в следующем году.









