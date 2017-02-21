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21.02.2017 09:04 Посевная кампания в Верхневолжье в этом году может стартовать раньше обычного





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Синоптики прогнозируют раннюю весну, а региональный Минсельхоз ставит задачу сельхозпроизводителям уже в 1 декаде апреля быть готовыми к началу весенне-полевых работ. Сейчас аграрии готовят семенной фонд. В помощь им ресурсы и Тверской сельхозакадемии.



До 600 тысяч гектаров в этом году планируют увеличить посевную площадь в Тверской области, для каждого района свой плановый показатель. Об этом глава регионального Минсельхоза Павел Мигулёв говорил на селекторном совещании, посвященном предстоящей посевной. Ставку сделают на пшеницу и ячмень. В Верхневолжье запущены крупные животноводческие комплексы, а потребность в фуражном зерне своими силами могут удовлетворить только на треть. В 2017 году АПК региона будет профинансировано на 2 миллиарда 450 миллионов рублей. Тем, кто начнет вводить в оборот сельхозугодия, простаивающие более 3 лет, предусмотрена финансовая выплата за каждый гектар.



Достигнута договоренность регионального правительства с Россельхозбанком о дополнительном снижении ставок по сельхозкредитам. Сейчас аграрии активно кредитуются, чтобы подготовиться к весенне-полевым работам.



Сельхозпроизводители продолжают закупку минеральных удобрений, формируют запас топлива. Во всех районах области активно сейчас готовят и семенной фонд. На помощь производственникам приходят лаборатории. Одна из них работа на базе Тверской сельхозакадемии. Здесь могут определить всхожесть, чистоту, силу роста. По результатам таких экспертиз выдают рекомендации на посевную.



Среди партнеров ВУЗа ведущие хозяйства региона - кашинские "Красная звезда" и ""Путь Ленина", "Саначино-Агро", Редкинское АПК, лихославльский "Серп и молот". Да, и у академии 2 тысячи 300 гектаров своих сельхозугодий в обороте. В 2017 увеличат посевы картофеля. В прошлом году изучали 7 сортов, в этом их уже будет 10. Профиль лаборатории сельскохозяйственных биотехнологий - селекция и семеноводство этой культуры. В начале февраля Минсельхоз России объявил о начале масштабного проекта по импортозамещению семенного картофеля. На сегодняшний день 80% посадочного материала завозится из-за рубежа.



Тверские учёные готовы учесть потребности Верхневолжья и ставят перед собой задачу вывести сорт - скороспелый, длительного хранения, сохраняющий при этом полезные и вкусовые качества.









