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22.02.2017 09:06 Сегодня во всем мире уже в 17-ый раз отмечают День родного языка





В Верхневолжье к этому празднику приурочили региональную конференцию. Участники - студенты и преподаватели областных вузов - говорили о величии русского языка. Сегодня он считается одним из десяти самых распространенных на планете.



Для Верхневолжья русский язык имеет особое значение. Еще в 1840 году в частную школу Максимовича, на базе которой впоследствии образовался Тверской госуниверситет, были впервые приняты 20 девушек. После окончания они стали учительницами именно русского языка в деревнях. За 146 лет это преобразованное теперь в современный вуз учебное заведение выпустило сотни тысяч человек, многие из них продолжили профессионально заниматься изучением родного языка. Среди тех, кто интересуется русским, - не только филологи, но и представители других специальностей.



Из-за технического прогресса русский язык меняется, отмечают филологи. Интернет повлиял не только на его лексический состав, но и на форму общения.



Только в Тверском госуниверситете сейчас учатся больше 8 с половиной тысяч человек. На всех факультетах есть дисциплина "Культура речи". Студентов учат, как правильно излагать свои мысли. Бережное отношение к родному языку позволит передать культурные традиции родного края потомкам.









